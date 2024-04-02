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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brüksel'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2024 yılının ilk NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Belçika'ya gidecek. Fidan aralarında Almanya ve İngiltere'nin de bulunduğu mevkdidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brüksel'e gidiyor

, Brüksel'e gidiyor...

Dışişleri Bakanları toplantısı 3-4 Nisan tarihlerinde 'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşecek.

Toplantıda terörle mücadele, Ukrayna Rusya savaşındaki son durum, Temmuz ayında Washington'da gerçekleşecek NATO liderler zirvesinin hazırlıkları ele alınacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıda, PKK-YPG terör örgütleriyle mücadele konusunda ’nin beklentilerini aktaracak.

Bakan Fidan'ın ayrıca bazı NATO üyelerinin bu terör örgütleriyle ortaklık ilişkisine girmesinin kabul edilemez olduğunu vurgu yapacak.

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