Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brüksel'e gidiyor

Hakan Fidan, Brüksel'e gidiyor...

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı 3-4 Nisan tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşecek.

Toplantıda terörle mücadele, Ukrayna Rusya savaşındaki son durum, Temmuz ayında Washington'da gerçekleşecek NATO liderler zirvesinin hazırlıkları ele alınacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıda, PKK-YPG terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye’nin beklentilerini aktaracak.

Bakan Fidan'ın ayrıca bazı NATO üyelerinin bu terör örgütleriyle ortaklık ilişkisine girmesinin kabul edilemez olduğunu vurgu yapacak.

