Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'ye kınama

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Dışişleri Bakanlığı Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri hakkında açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, "Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesi dahil olmak üzere yıl başından bu yana artan sayıdaki balistik füze denemelerini kınıyoruz. Kuzey Kore'nin tüm uluslararası uyarılara rağmen sürdürdüğü bu sorumsuz tutumun bölgesel barış ve istikrara muhtemel olumsuz etkilerinden kaygı duyuyoruz. Kuzey Kore'yi, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerine uymaya ve bölgede daha fazla gerilime neden olabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" denildi.