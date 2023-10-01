Diyarbakır’da 15 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde 15 yaşındaki İ.G. uyuyan babası T.G.’yi başından vurarak öldürdü.



Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; İ.G. evdeki kanepede uyuyan babası T.G.’yi uzun namlulu silahla başından vurdu.



T.G. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.



Sağlık ekiplerince Hazro Devlet Hastanesi’ne kaldırılan T.G., kurtarılamadı.



T.G.'nin cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.



Kaçan İ.G. ise bir süre sonra polise teslim oldu.











Sağlık ekiplerince Hazro Devlet Hastanesi’ne kaldırılan T.G., kurtarılamadı.



T.G.'nin cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.



Kaçan İ.G. ise bir süre sonra polise teslim oldu.