Diyarbakır'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi Şahintepe mevkinde meydana geldi.



Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil bayram alışverişinden sonra içerisinde çocuklarla beraber köye gitmek için yola çıktı. Bayram Alışverişi için kent merkezine doğru yola çıkan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.



9 KİŞİ YARALANDI



Meydana gelen kazada her iki otomobilde bulunan 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı.



Yoldan geçen araçların ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. İsimleri öğrenemeyen 4’ü çocuk 9 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.



Kontrollü olarak trafiğin akışının sağlandığı yolda polis inceleme yaptı.



Kazada isimleri öğrenilemeyen 4'ü çocuk 9 yaralıdan bir çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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