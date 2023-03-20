Diyarbakır'da 'Alo Masaj' operasyonunda 4 tutuklama

Yapılan aramalarda fuhuştan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, tabanca, cep telefonları ve bilgisayarlara el konuldu.



Yapılan araştırmada şüphelilerin fuhşu gizlemek için ‘özel terapi’ ifadesini kullandığı ve plazaların bazı özel güvenlik görevlilerinin masaj salonlarına bilgi verdiği de tespit edildi. Masaj salonları mühürlenerek kapatıldı.



Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3’ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.