Diyarbakır'da soba zehirlenmesi: 1 kişi öldü

Sur ilçesi kırsal Kervanpınar Mahallesi’nde İzzetin Çifti, eşi Remziye Çiftçi (67), torunları Ezgi Çiftçi (4) ve Elif Çiftçi (3), ev yapımı konserveden zehirlendiği şikayetiyle Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

BİR KİŞİ YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İzzetin Çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Remziye Çiftçi, entübe edilirken, çocukların tedavileri Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde devam ediyor.

Yapılan tetkiklerde ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Çiftçi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi.