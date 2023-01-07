Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 22 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i bebek 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Gaziantep-Ağrı seferini yapan Yeni Diyarbakır firmasına ait sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FMS 652 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Diyarbakır Silvan kara yolunun 65. kilometresinde devrildi.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, 1'i 5 aylık bebek 5 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 şoför ve 1 muavin gözaltına alındı.

İNMELERİNE 20 KM KALA CAN VERDİLER

Kazayla ilgili acı veren bir ayrıntı ortaya çıktı. Yaralılardan Merve Meygil'in kazada hayatını kaybeden kızı Asel Meygil ve annesi Seher Meygil, ayrıca bir okulda müdür yardımcısı olan Zahide Ceyhan ve Dilber Çetinkaya 20 kilometre sonra Silvan ilçesinde ineceği öğrenildi.



BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından yaralıların sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 8 vatandaşın tedavilerinin devam ettiğini ifade ederken 14 kişinin de taburcu olduğu bilgisini verdi.