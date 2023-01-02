Doğu Anadolu buz tuttu

Doğu Anadolu'da öğle saatlerinde pastırma yazı yaşanırken, sabah ve gece saatlerinde soğuk hava etkili oluyor.

Erzincan’da sabah işe gitmeden önce vatandaşlar araçlarını buz tutan camlarını kazıyarak yola koyuldu

Bu sene bölgede kar yağışının az olması dolayısıyla birçok baraj ve gölette su seviyesi düştü. Yaşanan kuraklık nedeniyle göletlerin çekildiği ve çatlakların oluştuğu gözlendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan’da 7, Bayburt’ta 10, Erzurum’da 11, Ardahan’da 18, Kars’ta 8, Ağrı’da 9, Iğdır’da 5, Tunceli’de 4 derece olarak ölçüldü.

METEOROLOJİ'DEN SON TAHMİNLER



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.