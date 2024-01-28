Doğuda kar esareti: Sağlıkçılara yol açan iş makinesi kara saplandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde rahatsızlanan bir hastaya ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri için köy yolünü açan iş makinesi, kara saplandı. Gelen ekipler tarafından çıkarılan iş makinesi yolu açtı, sağlık ekiplerinin ulaştığı hasta da Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doğuda kar esareti: Sağlıkçılara yol açan iş makinesi kara saplandı
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’ün Karlıova ilçesi yoğun ve tipinin etkisi altında.

Karlıova ilçesine bağlı Harmantepe köyünde rahatsızlanan bir hasta için yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yolun kapalı olması nedeniyle köye ulaşamayan sağlık ekipleri, İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yolun açılması için destek istedi. Yolda kar temizliği yapıldığı sırada iş makinesi, kara saplandı.

Doğuda kar esareti: Sağlıkçılara yol açan iş makinesi kara saplandı - 1

Devrilme tehlikesi geçiren iş makinesinin sürücüsü, diğer ekiplerden destek istedi. İş makinesi, bölgeye sevk edilen ekiplerin yardımıyla saplandığı yerden çıkarıldı.

İş makinesinin çalışmasıyla yol açılmasının ardından sağlık ekiplerinin ulaştığı hasta da, ilk müdahalesinin ardından Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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