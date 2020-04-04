Doğuş Grubu’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na 15 milyon lira destek

Doğuş Grubu Milli Dayanışma Kampanyası’na 15 milyon TL bağışladı.

Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Doğuş Grubu olarak kuruluşumuzdan bu yana memleketimizin ve insanımızın iyi bir geleceğe sahip olmasını amaçladık. Bugün de birlik ve dayanışmanın önemini en yüksek seviyede hissediyor ve güzel ülkemizin bu süreci en az zarar ile atlatabilmesi için çalışıyoruz.



Milli Dayanışma Kampanyası’na; Doğuş Holding, Doğuş Otomotiv, Doğuş - Yüce oto ortaklığı / Skoda, Doğuş İnşaat, Doğuş Yayın Grubu, Doğuş Turizm, n11.com ve Tüvtürk başta olmak üzere tüm Doğuş Grubu ailesi olarak 15 milyon TL katkı sağlıyoruz.



TÜVTÜRK şirketimizin 500 bin maske bağışı, Grand Hyatt ve Soho House Otellerimizin tam kapasite ile süresiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis edilmesi gibi destek çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.



Millet olarak bu sürecin üstesinden en iyi şekilde geleceğimize olan inancımız tamdır."