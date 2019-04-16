Antalya'nın Kaş ilçesinde Recep Alkış (57) ile Belkonak Mahallesi Muhtarı olan arkadaşı A.A. (65), Gökyazı Mahallesi'nde, tarım arazilerine zarar verdikleri gerekçesiyle gece domuz avına çıktı.



İddiaya göre, A.A., çalılıktan gelen sesin tarafına ateş etti. Ardından da çalılıkları kontrol eden A.A., arkadaşı Alkış'ı kanlar içinde yatarken buldu.

Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recep Alkış, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Evli ve 2 çocuk babası Alkış'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Olayla ilgili muhtar A.A. gözaltına alındı.