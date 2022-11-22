Dünya Diş Hekimliği Günü ne zaman? Diş Hekimleri günü mesajları sosyal medyada paylaşılıyor

Türkiye'de, ilk diş hekimliği okulunun kurulduğu gün kutlanmaya başlanan Diş Hekimleri Günü, daha sonraları Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası kapsamında kutlanmaya başlanmıştır.



DÜNYA DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?



Türkiye’de ilk Diş Hekimliği Okulu 22 Kasım 1908 tarihinde kurulmuş ve 1909 yılında fiilen eğitime başlamıştır. İlk mezunlarının sayısı 43 kişi iken, mezun sayısı 1926 yılında 84 kişiye ulaşmıştır. 1928 yılında kabul edilen “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun” ile mesleği uygulama yetkisi yalnızca “Diş Tababeti Mektebi” mezunlarına verildikten sonra, diş hekimliği mesleği bir disiplin altına girmeye başlamış ve diş hekimliği okulunun gelişimi hızlanmıştır.



DÜNYA DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ MESAJLARI



"Toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının iyileşmesinde büyük bir özveri ve gayret ile çalışan tüm Diş Hekimlerimizin 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü Kutlu olsun."



"Toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde, özverili çalışmalar yürüten tüm diş hekimlerimizin bu önemli gününü kutlarız."



"Ağız ve diş sağlığı için büyük bir özveriyle çalışan ve her güzel gülüşümüzde payı olan diş hekimlerimizin 22 Kasım Dünya #DişHekimleriGünü'nü kutluyorum."



"Geleceğe sağlıkla gülümsememize sebep olan tüm diş hekimlerimizin #DişHekimleriGünü'nü kutluyorum."



"Halk sağlığı, ağız ve diş sağlığının korunması için emek veren, sağlık sistemimizin en önemli parçalarından olan diş hekimlerimizin 22 Kasım #DünyaDişHekimleriGünü kutlu olsun."

"Büyük fedakarlıklarla ağız ve diş sağlığının korunması için emek harcayan diş hekimlerimizin, 22 Kasım Dünya #DişHekimleriGünü kutlu olsun."

"Ağız ve diş sağlığımızın korunmasına katkı sunan, mutlu gülüşlerimizin mimarı cefakar tüm Diş Hekimlerimizin #DişHekimleriGünü'nü ve Ağız Diş Sağlığı Haftasını kutlar,sağlıklı günler dilerim"

"Ağız ve diş sağlığının öneminin anlaşılması ve toplum bilincinin oluşturulması için çalışan, sağlık sistemimizin en önemli parçalarından diş hekimlerimize minnettarız. Dünya Diş Hekimleri günü kutlu olsun."

