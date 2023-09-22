Düzce'de vahşet: Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesti

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Konuralp Orhangazi Mahallesi 502'nci sokakta meydana geldi.

A.G., kendisini aldatmakla suçladığı dini nikahla birlikte yaşadığı Özbek uyruklu Berno Adilova ile evde tartıştı. Tartışma sonrası A.G., Adilova'nın boğazını bıçakla keserek öldürdü. Daha sonra evden çıkan A.G., polis merkezine gidip teslim oldu.

Adilova'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

A.G.'nin emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.