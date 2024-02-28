Eber Gölü'nde sazlık alanda yangın: 40 futbol sahası büyüklüğündeki alan yandı

Yangının ardından günün ağarmasıyla facianın boyutu gün yüzüne çıktı.

Olayda 40 futbol sahası büyüklüğünde alanın zarar gördüğü belirtilirken birçok kuş türü başta olmak üzere hayvanların da öldüğü kaydedildi.

Eber Gölü Alan Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, yangının Eber beldesi istikametinde öğle saatlerinde başladığını ifade etti. Ateş, “Yangın gece kendi kendine söndü. 40 futbol sahasından büyük bir alan yandı ve içerisindeki birçok habitat zarar gördü.” dedi.