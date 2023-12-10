Edremit'te 49 yaşındaki kadın sokak ortasında ölü bulundu

Balıkesir'in Akçay Altınkum Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında sokakta bir kadının yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Akçay Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.



Yapılan incelemede cesedin ayak ucunda bir tabanca ile boş bir kovan bulundu. Polis, 49 yaşındaki Muradiye Öztürk'ün ölüm nedeninin belirlenmesi için çok yönlü araştırmasını sürdürüyor.

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