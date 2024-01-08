Eğlence mekanı önünde pompalı tüfekli saldırı

Olay yerinden ayrıldıktan sonra pompalı tüfekle geri dönen bir genç, etrafa rastgele ateş etmeye başladı.



Arkadaşının engel olma çalışmalarına rağmen peş peşe tetiğe basan genç, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu



Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan kavganın ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerine geldiğini gören gruptakiler, hızlıca bölgeden kaçarak izini kaybettirdi.



Polis ekipleri, olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.