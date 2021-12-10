Ekmek pişirirken tandıra düştü

Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan Hülya Taşdemir, ekmek pişirdiği sırada tandıra düştü. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ağır yaralanan Taşdemir, hastanede tedavi altına alındı.

Haberler - DHA 10.12.2021 - 11:35

Ekmek pişirirken tandıra düştü

İlişkili Haberler

Isınmak için sığındıkları evde yanarak can verdiler

Isınmak için sığındıkları evde yanarak can verdiler

Muş'ta ekmek pişirdiği tandıra düşen Hülya Taşdemir (42), ağır yaralandı.

Bulanık ilçesi Kırkgöze köyünde yaşayan 7 çocuk annesi Hülya Taşdemir, baş üstü ekmek pişirdiği tandıra düştü.

Oğlu Barış'ın tandırdan çıkardığı Taşdemir, yakınları tarafından Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Taşdemir, Erzurum Şehir Hastanesi Tedavi Merkezi'nde sevk edildi.

Vücudunun büyük bir bölümünde ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluşan Hülya Taşdemir, "Yıllardır ekmek pişiririm, başıma ilk defa böyle bir kaza geldi. Tandırın içine uzanıp ekmeği almak isterken düşmüşüm. Kendime geldiğimde hastaneye götürüyorlardı. Vücudumun her tarafı ağrıyor. Dayanılmaz acılar çekiyorum ama buna da şükür" dedi.

Tandır kazalarının bölgede çok yaşandığını belirten doktorlar ekmek pişiren kadınları uyararak yanlarında birilerinin olmasını tavsiye etti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...