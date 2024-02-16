Emekliye bayram ikramiyesi düzenlemesi Meclis'te

Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.



8. Yargı Paketi'nde emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de yer aldı.



Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.



Yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, 2024 yılında toplam 6 bin lira ikramiye almış olacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekli bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak Haberi Görüntüle