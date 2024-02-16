Emekliye bayram ikramiyesi düzenlemesi Meclis'te

Emekliye bayram ikramiyesi düzenlemesini de içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Emekliye bayram ikramiyesi düzenlemesi Meclis'te

Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

8. Yargı Paketi'nde emekli ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.

Yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, 2024 yılında toplam 6 bin lira ikramiye almış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekli bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...