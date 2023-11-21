Emniyete 10 bin yeni kadro Resmi Gazete'de

Emniyet Genel Müdürlüğü için 10 bin 102 kadro ihdas edildiği duyuruldu.

Emniyete 10 bin yeni kadro Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü için 10 bin 102 ihdas edildi.

Karara göre, merkez teşkilatına 10 emniyet müdürü, 90 başmüfettiş ve 500 memuru kadrosu, taşra teşkilatına ise 9 bin 500 polis memuru ile Moral Eğitim Merkezine bir müdür ve müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

Kararla, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplam 10 bin 102 yeni kadro ihdası gerçekleştirilmiş oldu.

Emniyete 10 bin yeni kadro Resmi Gazete'de - 1

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