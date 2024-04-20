Erdoğan-Haniye görüşmesi başladı

İsrail-İran gerginliği sürerken bir yandan da İsrail Gazze'deki saldırılarını devam ettiriyor.



Gazze'de ateşkes arayışları da şu ana dek sonuç vermedi. Türkiye diplomatik çabalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile bir araya geldi.

Saat 14.30 sıralarında başlayan görüşmede ateşkes çabaları, insani yardımların ulaştırılması ele alınacak.