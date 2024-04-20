Erdoğan-Haniye görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'de süren İsrail saldırıları, ateşkes çabaları ve insani yardımlar masadaki önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Erdoğan-Haniye görüşmesi başladı
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Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile görüştü

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile görüştü

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İsrail-İran gerginliği sürerken bir yandan da İsrail 'deki saldırılarını devam ettiriyor.

Gazze'de ateşkes arayışları da şu ana dek sonuç vermedi. diplomatik çabalarını sürdürüyor. 

Cumhurbaşkanı , İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile bir araya geldi.

Saat 14.30 sıralarında başlayan görüşmede ateşkes çabaları, insani yardımların ulaştırılması ele alınacak.

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