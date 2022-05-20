Erdoğan- Johnson görüşmesi: İkili ilişkilerle NATO'ya üyelikler ele alındı

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberler - NTV Haber 20.05.2022 - 21:49

Erdoğan- Johnson görüşmesi: İkili ilişkilerle NATO'ya üyelikler ele alındı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, -Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebi ve Ukrayna-Rusya savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin temel sorun teşkil ettiğini belirtti.

Finlandiya ve İsveç’in NATO değerlerine sahip çıkacağından ve Türkiye’nin meşru endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin gözardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

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