"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.



Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Tarih boyunca milletimize asker millet ve ordu millet denmiştir. Savaşa meraklı olduğumuz için değil mücadeleye hazır olduğumuz için. Çanakkale başta olmak üzere yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur, hele 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır. Milletimizin her ferdi karşılık beklemeden darbecinin karşısına dikildi.

15 Temmuz, ister siyasetçi ister asker ister hoca hangi kılığa girerse girsin milletimizin dostunu, düşmanını hiç tereddütsüz ayırt edebilme ferasetine sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Peygamber ocağındaki Mehmekçikten beklenen, medeniyetimizin, tarihimizin, ecdadımızın bize bıraktığı mukaddes mirasa sahip çıkmak, hak ve hakikat mücadelesini son nefese kadar sürdürmektir. İşte bu sebeple, içindeki ayrık otları, dikenler, aslan postuna bürünmüş çakallar titizlikle ayıklanarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine hep sahip çıkılır, bu ocak hep el üstünde tutulur.

"SURİYE'DEKİ OYUNU BOZDUK"

Bölgemizde ne zaman kritik gelişmeler yaşansa ordumuzu yıpratmaya yönelik hadiselere şahit oluyoruz. Tuzakların hepsi milletimizi sindirmeyi devletimizi çökertmeyi ve ordumuzu etkisiz hale getirmeyi amaçlıyordu. Türkiye varlığına ve birliğine yönelik saldırıları kendi topraklarında değil, doğrudan kaynağında karşılayabilme gücüne ulaşmış bir ülkedir. Suriye'deki oyunu Doğu Akdeniz'deki oyunu bu şekilde bozduk.



ABD'nin başkanlarına gittiğimde kiralık İHA dahi vermiyorlardı. SİHA hiç vermiyorlardı. Kötü komşu bizleri ev sahibi yaptı. Şimdi İHA da SİHA da üretiyoruz. Daha ilerilerini birkaç aya üretir hale getireceğiz. Savunma sanayii ile ilgili örtülü ve açık ambargo uygulayanlar bu işin azim işi olduğunu anlayacaklar. Biz kimseye ihtiyaç duymayacak noktaya geldiğimizde ne dediklerinin önemi kalmayacak.



"NATO TAAHHÜTLERİMİZE BAĞLI KALACAĞIZ"

TSK'ya ne FETÖ'nün ne de başka cuntacı zihniyetin tesir etmemesi için bu yeni eğitim sistemini sürdürmekte kararlıyız. Türkiye içerisinde yer aldığı ikili ve çok taraflı tüm askeri ittifaklarda başarısı ve taahhütlerine bağlılığıyla öne çıkan, takdirle takip edilen bir ülke durumundadır. NATO faaliyetlerimiz bunun en çarpıcı örneklerindendir. Üstlendiği tüm görevleri yerine getirmiştir. Türkiye bulunduğu her yer gibi NATO'ya da değer, güç katan bir ülke olmuştur. Muhataplarımızdan aynı anlayışı gördüğümüz sürece de taahhütlerimize bağlı kalacağız.

S-400 tartışması, F-35'lerin teslimatı hususu Doğu Akdeniz ve Libya'daki son gelişmeler bunların arasındadır. Ülkemize yönelik terör tehditleri ana gündemimizdir. Uluslararası alanda ülkemizin ve dostlarımızın haklarını savunmaya devam ettikçe savunma sanayiinde maruz kaldığımız ambargoların arttığını görüyoruz. 17 yıl önce savunma sanayiinde dışa bağımlılık neydi, şimdi ne? Sadece yüzde 20'sini kendimiz üretiyoruz. Şimdi yüzde 70."

