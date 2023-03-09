Erdoğan yarın seçim kararı alacak | DSP Cumhur İttifakı'na katılacak mı?

İttifakların seçim çalışmaları hız kazanırken Ankara'da "Cumhur İttifakı genişleyecek mi?" sorusuna cevap aranıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce seçimlerin 14 Mayıs'ta gerçekleşeceğin açıklamıştı. Bu çerçevede anayasal olarak yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor.

O yükümlülüklerden biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasal yetkisini kullanarak seçim kararı alması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı yarın alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı seçim kararının Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. O yayımlandıktan sonra ise YSK devreye girip seçim takvimi netleştirilecek.

Böylece YSK'nın belirleyeceği takvimle birlikte seçim için geri sayım başlayacak.

İTTİFAKLAR GENİŞLİYOR MU?

Siyasette tartışılan bir başka önemli başlık ise ittifakların genişlemesi.

Bu çerçevede "Cumhur İttifakı genişler mi?", "DSP bu ittifaka katılır mı?" sorusu da Ankara'da konuşulan konu başlıkları arasında.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Aksakal, kapılarının kapalı olmadığını belirtti.

Henüz bir teklif olmadığını belirten Aksakal, "Görüşme önümüzdeki süreçte olur mu olmaz mı onu bilemeyiz." dedi.

Aksakal, "Kimseyle görüşme konusunda çekince göstermeyiz." diyerek Cumhur İttifakı'na karşı kapılarının kapalı olmadığına dair mesaj verdi.