Erdoğan yarın seçim kararı alacak | DSP Cumhur İttifakı'na katılacak mı?

Siyasette yaşanan aday krizinin çözülmesinin ardından yeni gündem sandık oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın seçim kararı aldıktan sonra gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrilecek. Bunların yanı sıra "Cumhur İttifakı genişler mi?" sorusu Ankara'da tartışılan konular arasında yer alıyor. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhur İttifakı'na karşı kapılarının kapalı olmadığına dair mesaj verdi.

Erdoğan yarın seçim kararı alacak | DSP Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
Seçimler ne zaman yapılacak? Gözler 10 Mart'ta (2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri)
Seçimler ne zaman yapılacak? Gözler 10 Mart'ta (2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri) Haberi Görüntüle

İttifakların seçim çalışmaları hız kazanırken Ankara'da "Cumhur İttifakı genişleyecek mi?" sorusuna cevap aranıyor.

Cumhurbaşkanı , daha önce seçimlerin 14 Mayıs'ta gerçekleşeceğin açıklamıştı. Bu çerçevede anayasal olarak yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor.

O yükümlülüklerden biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasal yetkisini kullanarak seçim kararı alması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı yarın alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı seçim kararının Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. O yayımlandıktan sonra ise devreye girip seçim takvimi netleştirilecek.

Böylece YSK'nın belirleyeceği takvimle birlikte seçim için geri sayım başlayacak.

İTTİFAKLAR GENİŞLİYOR MU?

Siyasette tartışılan bir başka önemli başlık ise ittifakların genişlemesi.

Bu çerçevede "Cumhur İttifakı genişler mi?", " bu ittifaka katılır mı?" sorusu da Ankara'da konuşulan konu başlıkları arasında.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Aksakal, kapılarının kapalı olmadığını belirtti.

Henüz bir teklif olmadığını belirten Aksakal, "Görüşme önümüzdeki süreçte olur mu olmaz mı onu bilemeyiz." dedi.

Aksakal, "Kimseyle görüşme konusunda çekince göstermeyiz." diyerek Cumhur İttifakı'na karşı kapılarının kapalı olmadığına dair mesaj verdi.

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