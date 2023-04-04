Erkan Baş kimdir? Türkiye İşçi Partisi (TİP) Başkanı Erkan Baş kaç yaşında ve nereli?

Erkan Baş, 14 Temmuz 1979 tarihinde Batı Berlin'de doğdu. Yugoslavya göçmeni Boşnak bir aileden gelir. Ailenin Yugoslavya'daki soyadı Jusoviç'ti.

Babası Almanya'ya çalışmaya giden işçilerden olup annesi bir dönem tekstil işçiliği yapmış bir ev hanımıdır.

Erkan Baş, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümünden mezun oldu.

Bir süre İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.



Üniversitedeki yemekhane işçilerinin hakları üzerine verdiği mücadele sonucu, okul yönetimi tarafından görevinden uzaklaştırılmıştır.



2009 yılı başında Türkiye Komünist Partisi genel başkanlığı yaptı, 2017'de Türkiye İşçi Partisi'ni kurdu.



2018 Türkiye genel seçimlerinde partisinin seçim ittifakı doğrultusunda Halkların Demokratik Partisi sıralarından milletvekili seçildi, daha sonra istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne geçti.