Eros'un katili İbrahim Keloğlan'ın cezası belli oldu

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İbrahim Keloğlan ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca hayvan hakları savunucusu onlarca avukatta salonda hazır bulundu.



Mahkeme İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nin davaya katılma talebini reddetti. Ayrıca siyasi partilerin ve birçok STK avukatları da davaya katılma talebinde bulundu.

“BEN SUÇ MAKİNESİ DEĞİLİM"



Söz hakkı verilmesi üzerine İbrahim Keloğlan, “Daha önceki ifademi tekrar ediyorum. Ben bir suç makinesi değilim. Yaşadığım bir anlık psikolojik çöküntüden dolayı öfke ve cinnet haliyle hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım. Ancak olaydan sonra hakkımda karar verilmesinin ardından her fırsatta dağlık ve köylük alalarda mama alıp hayvanları besledim. Bu bana terapi gibi geldi." dedi.

Salonda gülüşmeler yaşandı.



HAKİMDEN SANIĞA UYARI: EZBER YAPMA



Savunmasına devam eden Keloğlan, "Bunlarla yetinmeyip bir hayvan barınağına bağışta bulundum. Elimden geldiğince bunları yapmaya devam edeceğim. Psikolojik destek alacağıma söz veriyorum. Bu olay yanlış lanse ettirilerek halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiler." dedi.

Hakim sanığa "İçinden geleni söyle, ezber yapma" diye uyarıda bulundu.



"HATAMI KABUL EDİYORUM"



Bütün bilgilerinin teşhir ettirildiğini de söyleyen Keloğlan, şöyle devam etti:

"İnsan içine çıkamayacak hale geldim. Alacağım hiç bir cezanın şimdiye kadar yaşadıklarımın yanında bir önemi yoktur. Söylediğim her şey doğru ve gerçektir. Çok pişmanım. Hatamı kabul ediyorum. Benim hala kedim var. Bu olaydan önce de kedim vardı. Bunların hepsi mevcut delillerle sabittir. Ben zaten hayvan sevgisi olan bir insanım.

Müvekkilinin savunmasının ardından söz verilen Keloğlan'ın avukatı, “Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz. Zaten kendisi toplum nezdinde cezasını çekmiştir. Bundan sonrasında da çekmeye devam edecektir. Müvekkilin olayın öncesinde yaşadıkları ve olay esnasındaki psikolojisi dikkate alınmasını talep ediyorum. Ben de bir kedi sahibiyim." dedi.

Müşteki Ebubekir Fırat ise hayvanın sahibi olmadığını ancak kedinin bakımını üstlendiğini, kendisinin psikolojik olarak olaydan zarar gördüğünü söyledi.

SAVCIDAN TUTUKLAMA TALEBİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Keloğlan'ın alt hadden ayrılarak üst hadde yakın hapis cezasıyla tutuklanarak cezalandırılmasını istedi.

Mütalaanın açıklanmasının ardından mahkemeden alkış ve çığlık sesleri yükseldi.



"KAÇMADIM"



Son sözü sorulan İbrahim Keloğlan, “Devletime güveniyorum. Bu güne kadar hiç bir yere kaçmadım. Buradayım." dedi.

SANIĞA SALDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Mahkemenin karar arası verdiği sırada salon boşaltılırken bazı hayvanseverler sanığa saldırmaya çalıştı.

2 YIL 6 AY HAPİS



Mahkeme sanığı "Kasten hayvan öldürme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

BAKAN TUNÇ: EN YÜKSEK CEZA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.



Verilen cezasının Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadar ki en yüksek ceza olduğunu açıklayan Tunç, "Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

