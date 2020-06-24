Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt: Yaraları en kısa zamanda saracağız

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi.

Afetin ardından bölgede incelemelerde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ''Selden etkilenen bölgedeki hasar tespiti ve temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Yaralarımızı en kısa sürede elbirliği ile saracağız'' açıklamasında bulundu.

Selden etkilenen bölgedeki hasar tespiti ve temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Yaralarımızı en kısa sürede elbirliği ile saracağız. pic.twitter.com/h2xBSzGjur — Kemal Deniz Bozkurt (@KDenizBozkurt) June 23, 2020

KEMAL DENİZ BOZKURT KİMDİR?



Köy enstitüsü mezunu öğretmen bir baba ile ev hanımı bir annenin 3. çocuğu olarak 1965 yılında Ardahan’da doğdu. Lise öğrenimini Avcılar İnsa Lisesinde tamamladı. 1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1977 yılından beri Esenyurt’ta yaşayan Kemal Deniz Bozkurt evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.



İŞ YAŞAMI



15 yıl uluslararası şirketlerde teknik müdürlük, yatırım ve planlama müdürlüğü yapan Kemal Deniz Bozkurt, 2009 yılından itibaren yatırım planlama, fabrika kurulumu, inşaat, altyapı ve özel makine ekipman üretimi alanlarında faaliyet gösteren kendi şirketini yönetiyor.



Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) delegelik, mahalle sorumluluğu, gençlik kolları, belde yöneticiliği, il insan hakları komisyon üyeliği, aralıksız 3 dönem (Mayıs 2009 - Temmuz 2014) ilçe başkanlığı görevlerinde bulundu. Esenyurt ilçesinin seçilmiş ilk ilçe başkanıdır.



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