Eşi ve kayınbiraderi vücuduna ütü bastı, kolonya döküp yakmaya çalıştı: “Beni öldürecekler, sürekli tehdit alıyorum”

12 AMELİYAT OLDU, 8 AMELİYAT DAHA OLACAK



Şu anda eşinden boşanma aşamasında olan Yazgül Ç., 2 yıl önce yaşadıklarını anlattı.



“Ahmet beni yere atıp ayağıma ütü bastırdı. Ben kapıya doğru kaçarken Mahmut arkadan saçımdan tutup yere attı. Daha sonra üzerime kolonya döküp beni evin içinde yaktılar.” diyen Yazgül Ç., “Mahmut’a ceza verdiler. O konuda memnun kaldım. Ahmet daha dışarıda. Benim hayati tehlikem devam ediyor. Yanımda KADES cihazı var. Bu cihazla yaşıyorum. Yaşamım buna bağlı. Beni öldürecekler, sürekli tehdit alıyorum.” ifadelerini kullandı.



Ahmet Ç.’nin ailesinin kendisine saldırdığını söyleyen Yazgül Ç., “O adam nasıl serbest kalır bilmiyorum. En çok da o bana bunları yaptı. Canlı canlı bacağıma ütü yapıştırdılar. Kollarımda, göğüs bölgemde ve karın bölgemde yanık izleri var. Karnım hep dikişli. Ayda bir hastanede ameliyat oluyorum. Karın bölgemden doku alınıyor. 12 ameliyat oldum, daha 8 ameliyatım var. Ahmet'in tutuklanmasını istiyorum.” diye konuştu.