Eşi ve kayınbiraderi vücuduna ütü bastı, kolonya döküp yakmaya çalıştı: “Beni öldürecekler, sürekli tehdit alıyorum”

Diyarbakır’da eşinin ve kayınbiraderinin sıcak ütü basıp, kolonyayla yakmaya çalıştığı kadın, yardım bekliyor.
Olay, 12 Temmuz 2022’de Yenişehir’de yaşandı. Yazgül Ç. ile Mahmut Ç., olaydan 3 ay önce evlendi. Mahmut Ç. ve ağabeyi Ahmet Ç., iddiaya göre Kurban Bayramı’nın 4'üncü gününde eve yaklaşık 2 kilo uyuşturucu getirdi.
Yazgül Ç., eşi Mahmut Ç. ve kayınbiraderi Ahmet Ç.’ye uyuşturucuyu evden çıkarmalarını, yoksa durumu polise bildireceğini söyledi.
Yazgül Ç. ile ikili arasında tartışma yaşandı.
Daha sonra Mahmut Ç. Yazgül Ç.’den kolundaki 4 bileziği vermesini istedi. Yazgül Ç. bilezikleri vermek istemeyince ikili tarafından darbedilip, bacağına sıcak ütü basıldı, kolonya dökülerek yakılmak istendi.
Yazgül Ç.’nin çığlıkları üzerine Ahmet Ç. evden ayrıldı. Komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Mahmut Ç. gözaltına alındı, vücudunda yanıklar olan Yazgül Ç. ise ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Polisin çalışmasıyla Yazgül Ç.’nin kayınbiraderi Ahmet Ç. de gözaltına alındı.
Mahmut Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı; Ahmet Ç. ise serbest bırakıldı.
Hastanedeki 29 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Yazgül Ç.’nin vücudunda da yanık izleri kaldı.
HAKLARINDA İDDİANAME HAZIRLANDI
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Mahmut Ç. hakkında, eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs, Ahmet Ç. hakkında ise kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan iddianame hazırlandı.
İddianame, 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.
Davanın 5’inci duruşmasında Mahmut Ç.’ye eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, Ahmet Ç. ise delil yetersizliğinden beraat etti.
12 AMELİYAT OLDU, 8 AMELİYAT DAHA OLACAK
Şu anda eşinden boşanma aşamasında olan Yazgül Ç., 2 yıl önce yaşadıklarını anlattı.
“Ahmet beni yere atıp ayağıma ütü bastırdı. Ben kapıya doğru kaçarken Mahmut arkadan saçımdan tutup yere attı. Daha sonra üzerime kolonya döküp beni evin içinde yaktılar.” diyen Yazgül Ç., “Mahmut’a ceza verdiler. O konuda memnun kaldım. Ahmet daha dışarıda. Benim hayati tehlikem devam ediyor. Yanımda KADES cihazı var. Bu cihazla yaşıyorum. Yaşamım buna bağlı. Beni öldürecekler, sürekli tehdit alıyorum.” ifadelerini kullandı.
Ahmet Ç.’nin ailesinin kendisine saldırdığını söyleyen Yazgül Ç., “O adam nasıl serbest kalır bilmiyorum. En çok da o bana bunları yaptı. Canlı canlı bacağıma ütü yapıştırdılar. Kollarımda, göğüs bölgemde ve karın bölgemde yanık izleri var. Karnım hep dikişli. Ayda bir hastanede ameliyat oluyorum. Karın bölgemden doku alınıyor. 12 ameliyat oldum, daha 8 ameliyatım var. Ahmet'in tutuklanmasını istiyorum.” diye konuştu.
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