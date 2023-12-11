Eşinden ayrılan adam kendini yakarak intihar etti

Aydın’da bir kişi kendini yakarak intihar etti.



Olay, Yazı Yolu üzerindeki gölet kenarında bulunan piknik alanında akşam saatlerinde meydana geldi.



İddiaya göre, İ.B. isimli bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Alev topuna dönen adama o sırada bölgeden geçen vatandaşlar araçlarındaki yangın tüpleri ile müdahale etti.



112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, İ.B.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.



İ.B.’nin bir hafta önce eşinden boşandığı öğrenildi.



Yaşanan olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.