Eşini dövdü: Polisten kaçarken kaza yaptı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde T.K. isimli şahıs, şiddet uyguladığı dini nikahlı eşi Y.D.'nin şikayeti üzerine gelen polislerden kaçmak isterken kaza yaptı.

Eşini dövdü: Polisten kaçarken kaza yaptı

Dikilitaş ilçesinde bulunan evine giden T..K. ile dini nikahlı eşi Y.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine T.K. eşini dövdükten sonra evinden ayrıldı.

Y.D.’nin ihbarı üzerine sevk edilen polis ekipleri, T.K.’nın kullandığı kamyoneti takibe aldı. Ekiplerden kaçmak isteyen T.K. direksiyon hakimiyetini kaybederek, Tacettin Veli Mahallesi Turap Sokak’ta bulunan bir evin duvarına çarptı.

Eşini dövdü: Polisten kaçarken kaza yaptı - 1

Kazada hafif yaralanan T.K. ambulansla Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kamyonet çekiciyle kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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