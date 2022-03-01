Eski eşini bıçaklayacağını sosyal medyadan 'öleceksin' paylaşımıyla duyurduğu ortaya çıktı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, geçen yıl aralık ayında yaşanan olayda Necmettin Gündüz, 1 yıl önce boşandığı eşi sokak ortasında bıçakladı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Baykal, yardım isterken, Gündüz ise elindeki bıçakla tehdit ettiği çevredekilerin yaklaşmasını engelledi.

Bu sırada durumu fark eden Sarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, saldırganı etkisiz hale getirip, ağır yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Şüpheli, daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.

Olay anı da çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Necmettin Gündüz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Müzeyyen Baykal ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Eski eşini bıçakalyan Necmettin Gürbüz

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Necmettin Gündüz hakkında, 'boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.



Baykal'ın, Gündüz tarafından orta derece kırık olacak şekilde sırtı, sağ omzu, karnının sağ üst kısmı gibi öldürücü bölgelerinden birden çok sayıda darbe ve suçta kullanılan bıçakla hayati tehlikeye neden olacak derecede yaralandığı belirtildi.



KIZLARINA 'ANNENLE BERABER ÖLECEĞİZ' MESAJI ATMIŞ



İddianamede Gündüz'ün olaydan 1 gün önce kızlarına 'Annenle beraber öleceğiz' yazılı mesaj attığı, aynı gün 'Instagram' uygulamasından 'Birlikte öleceğiz' adıyla hesap açıp, 'Öleceksin' paylaşımda bulunduğu kaydedildi.



Müzeyyen Baykal'ın bıçaklanma anı

Paylaşımı gören Baykal'ın, ekran görüntüsü alıp, altına 'Artık hayatına bak, peşimi bırak' notunu düşerek gönderdiği, Gündüz'ün bunun üzerine 'Peşini bıraktım artık umurumda değil' diye karşılık verdiği de iddianamede yer aldı.



Baykal'ın, kendisini tehdit edip, hakarette bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğunu söylediği Gündüz'ün 'Ama 1 gün öleceğiz, öleceksin öleceksin, öleceksin, öleceksin, öleceksin, birlikte öleceğiz' diye cevap yazdığına da iddianamede belirtildi.



"AMACIMIZ SANIĞIN İNDİRİMSİZ CEZALANDIRILMASI"



İddianameyi değerlendiren avukat İslam Gezer, başlattıkları hukuk mücadelesi kapsamında savcılık makamınca hazırlanan iddianamenin sevindirici olduğunu söyledi.



Gezer, "İddianame tam da sanığın yaptığı eyleme karşılık gelmektedir. Bu süreçte müvekkilime yönelen ve onu şikayetinden vazgeçirmeye yönelik tehditlere karşı da gerekli yasal işlemler yapılmış ve takip edilmektedir. Amacımız, herhangi bir ad altında indirim uygulanmadan sanığın cezalandırılmasıdır. Her zaman dediğim gibi hiçbir kadın yalnız yürümeyecek" dedi.