Eskişehir’de iş yerinde patlama

Eskişehir’de tavuk ürünleri satılan bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülüyor. Patlama nedeniyle iş yerinde ve çevredeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Eskişehir’de iş yerinde patlama

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’in Odunpazarı ilçesinde tavuk ürünlerinin satıldığı bir iş yerinde patlama meydana geldi.

Deliklitaş Mahallesi’ndeki İbrahimkaraoğlanoğlu Caddesi’nde faaliyet gösteren iş yerinde kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama oldu.

Patlamanın şiddetiyle iş yerinin camları kırıldı, içeride bulunan ürünler zarar gördü.

Eskişehir’de iş yerinde patlama - 1 Polis, hasar oluşan iş yeri çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve doğal gaz şirketinin ekipleri sevk edildi.

Polis, hasar oluşan iş yeri çevresinde güvenlik önlemi aldı. İş yerinin patlamanın şiddeti nedeniyle kırılan camları park halindeki otomobillere geldi.

İş yeri sahibi ile haber için çekim yapmak isteyen basın mensupları arasında yaşanan tartışmaya polis müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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