Evcil hayvanı olanlar depremde anında ne yapmalı? (Peşinden koşmayın)

Hayvanların içgüdüleri insanlardan güçlü olsa da bilim insanları hayvanların depremi daha önceden tahmin edebildiği konusunda kesin bir kanıya varabilmiş değil.



Depremler önceden bilininceye kadar, her an deprem olacak gibi yaşamak zorunda olduğumuzu her gün meydana gelen depremlerle görüyoruz. Peki, kedi ya da köpeğimizle depreme yakalandığımızda ne yapacağız?



Hürriyet gazetesinden Serhat Demirel’in haberine göre, en başta, deprem anında kaybolması ihtimaline karşın, yerini kolayca tespit edebilmek için mikroçip taktırmak şart. Üzerinde adı ve sizin telefon numaranız olan bir künyeyi boynuna asmanız da. Ayrıca içinde ilk yardım seti, sargi bezi, aşı karnesi, birkaç gün yetecek kadar mama ve su, battaniye olacak bir deprem çantası da hazırlamalısınız. Bir de deprem anında evcil hayvanlarınız evde ama siz dışarıdaysanız, böyle durumlarda evinize gidip bakabilecek birisini belirlemelisiniz.

PEŞİNDEN KOŞMAYIN



Gelelim deprem anında ne yapacağınıza... Uzmanlara göre, kedi ve köpeklerin de insanlar gibi kendilerini koruma içgüdüleri olduğu için önce siz kendi güvenliğinizi sağlayın, onlar bir yolunu bulup kendilerini güvenli hissedecekleri yere sığınırlar. Eğer peşinden koşup onu yakalamaya kalkarsanız, ikiniz birden tehlikeye girebilirsiniz.



Depreme dışarıda yakalanırsanız da tek yapmanız gereken şey, eğer köpeğinizin tasması takılıysa, onu yakınıza çekip ona sarılarak kendinizi de korumaya alıp beklemek. Bu durumda eğer endişeye kapılıp elinizden kurtularak kaçarsa peşinden koşmayın. O yine güvenli bir yere kaçacak, ortalık sakinleşince sizi bulacaktır.