Evinde çürümüş hayvanlar bulunan kadının ifadesi ortaya çıktı

İlişkili Haberler Marmaris'te 'hayvan' dehşeti: Çok sayıda kedi ve köpek ölüsü bulundu

Marmaris'te evinde birçok çürümüş hayvan ölüsü bulunan kadının savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde yapılan aramada 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulurken 27 köpek ile 10 kedi ise kurtarıldı.

Belediye ekiplerince evin bahçesinde yapılan temizlik çalışmasında ise 12 ton çöp toplandı.

Ev sahibi Hikmet Akarca (74) isimli kadın ise gözaltına alındı. Psikiyatri uzmanı raporuna göre, akıl sağlığı yönünden gözlem altına alınması gerektiği belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Akarca, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 3 hafta süreyle gözlem altına alınmak üzere, Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.

"ÇOK YAŞLI OLDUĞU İÇİN HASTALANIP ÖLDÜ"

Akarca, savcılıktaki ifadesinde, Hayvanları Koruma Derneği üyesi olduğunu ifade etti. Evinde bulunan çok sayıda hayvanlara koruma amaçlı baktığını ifade eden Akarca, bu hayvanların hepsinin sokağa terk edilmiş olduğunu savundu.

"Ölen hayvanların bazılarını ikametimin bahçesine gömdüm. Gömemediğim hayvanları ise torbalayarak ikametimin en üst katının balkonuna koydum" diyen Akarca, " Buraya koymamdaki sebep yaşım itibarıyla kendim gömemediğim için belediye ekiplerine bilgi verdim ve gelip almalarını bekliyordum" dedi.

Akarca, evde sağ bulunan ve ölen bütün hayvanların veteriner kontrolünü yaptırdığını, hayvanların beslenmelerine dikkat ettiğini, olayda herhangi bir suç kastının olmadığını anlattı.