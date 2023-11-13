Evini yakıp, kendini içeri kilitleyen adama özel harekat operasyonu

Kayseri’nin merkez Melikgazi ilçesinde evini ateşe veren kişi, özel harekat polisinin operasyonuyla gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 2189. Cadde2de 12 katlı apartmanın son katında yalnız yaşayan 58 yaşındaki M.K, henüz belirlenemeyen nedenle evini ateşe verdi.



Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, özel harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve kapıyı açmayan M.K’nin silahlı olabileceğini değerlendirerek bir süre yangına müdahale edemedi.



Özel harekat polisinin koçbaşıyla kapıyı kırıp M.K’yi gözaltına almasının ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü.



Evde hasara yol açan yangınla ilgili polisin soruşturması sürüyor.