FETÖ’nün 'güncel yapılanma' sorumlusu gaybubet evinde yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında aranan, güncel yapılanma ile gaybubet evleri sorumlusu olduğu ve hücre evlerinde saklananlara finansal destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Biricik tutuklandı.

Anadolu Ajansı 06.05.2021 - 14:23

FETÖ’nün 'güncel yapılanma' sorumlusu gaybubet evinde yakalandı

İlişkili Haberler

SON DAKİKA: SON DAKİKA HABERİ: FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu yakalandı

SON DAKİKA: SON DAKİKA HABERİ: FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu yakalandı

Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 12 gözaltı kararı

Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 12 gözaltı kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, FETÖ'nün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Koordineli çalışmalar sonucunda, FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve örgütün Anadolu Yakası'ndaki güncel yapılanmasından ve gaybubet evlerinden sorumlu olan Mehmet Biricik'in, Ümraniye'deki bir gaybubet evinde saklandığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri, 29 Nisan'da söz konusu adrese düzenlediği operasyonda, otopark duvarından atlayarak kaçmaya çalışan şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda, 2 bin 850 dolar ve 28 bin lira ile 2 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar, 2 SİM kart, 2 hafıza kartı ve 1 hard disk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...