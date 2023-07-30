Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, bir grup teröristin Fırat Kalkanı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına taciz ateşi açtığı belirtildi.
Ardından gerçekleştirilen operasyonla 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlık açıklamasında "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.
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