Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi.

'den yapılan açıklamada, bir grup teröristin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına taciz ateşi açtığı belirtildi.

Ardından gerçekleştirilen operasyonla 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık açıklamasında "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

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