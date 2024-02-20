Fırat Yılmaz Çakıroğlu ölümünün 9. yılında anılıyor (Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir?)

15 yılında Ege Üniversitesi'nde öğrenciler arasında çıkan tartışmada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu mezarı başında anılıyor.

Çakıroğlu'nu anan isimlerden biri de Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak oldu. Bak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "Ege Üniversitesi'nde hain terör örgütü üyelerinin saldırısı sonucu şehit olan kardeşimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehadetinin 9. yılında rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.



