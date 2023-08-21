Foça'da plajları denizanası vurdu

"30 SENEDİR İLK DEFA BÖYLE KARŞILAŞIYORUM"



Foça'da yazlık evi olan Hayrullah Özkasap da "Yazları Foça'da geçiriyorum, aşağı yukarı 30 senedir ilk defa böyle karşılaşıyorum. İlk defa bu kadar bol denizanasına rastladım bütün sahili kaplamış. Karaya, sahile vurmuş denizanaları var. Denizin içinde denizanaları mevcut" şeklinde konuştu.



Foça'da yaşayan bir başka vatandaş Coşkun Sarıdemir de, şöyle devam etti:



"10 senedir Foça'da yaşıyorum. Yaz kış buradayım, 15 gündür bu denizanaları bu sene çok oldu. Vatandaşlar tedirgin oluyor, denize girmiyorlar."

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