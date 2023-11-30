Fon dolandırıcılığı nasıl ortaya çıktı? İlk şikayeti kim yaptı?

Avukat Karadağ, GPS'in geçmişte yaşanan bir hırsızlık dolayısıyla çantada bulunduğunu anlatırken, o hırsızlığa ilişkin şikayet dilekçesine de ulaşıldı. Müvekkilin Erzan'a yaklaşık 5 milyon dolar daha vermeye hazırlandığını ancak kendilerinin bu fikirden vazgeçirdiğini söyleyen Karadağ, Baltaş'ın arkadaşı bir başka iş insanının ise son anda para vermekten vazgeçtiğini aktardı.

"PARAYI TESLİM ETMEMİ İSTEDİ, KABUL ETMEDİM"



Karadağ, “Müvekkil Fatih Terim'i tanımaz, sadece banka müdürünün böyle bir söylemi neticesinde Fatih Terim Fonu varmış gibi hareket etmiş. Müvekkilim muhafazakar bir kişiliğe sahip ve bugüne kadar gerek kendi gerek şirketi adına hiçbir vadeli, faiz getirili hesabı yok. Seçil Erzan da bunu biliyor ve fon getirisi olarak söyleyerek böyle ikna ediyor." diyerek Baltaş'ın ikna edilme yönetimini anlattı.



Karadağ, "Nisan ayının başında müvekkillerimi ziyaret ederim, orada müvekkilim bu konuyla ilgili danıştı. Verdiği evrakları avukat olarak inceledim hatta o esnada 5 milyon dolara yakın parayı da bankaya teslim etmek üzere bana vermek istedi ama kabul etmedim. Seçil Erzan'ın ilk duruşmada 'Bir para gelecekti o para gelseydi bu olaylar ortaya çıkmayacaktı' dediği para da buydu." dedi ve daha sonrasında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.