G-42 koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

Son dakika haberi!

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin MİT Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik teknik ve fiziki çalışma başlatıldı.



Çalışma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde özel harekat polislerinin katılımıyla bir adrese dron destekli operasyon düzenlendi.



Operasyonda, G-42 koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu Zafer Ramadan gözaltına alındı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...