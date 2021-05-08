Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? (Şampiyonluk yolunda derbi günü)

Galatasaray, lider Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Sarı Kırmızılılar, derbiyi kazanıp; rakibinin umutlarını son haftalara bırakmak; Siyah Beyazlılar ise kazanarak şampiyonluk ihtimalini gerçeğe dönüştürmek istiyor.

Galatasaray-Beşiktaş ne zaman,saat kaçta?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'dan ekranlara gelecek.



MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer, Taylan, Kerem Aktürkoğlu, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Babel, Halil



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu,, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Gökhan Töre

BEŞİKTAŞ DERBİDE ŞAMPİYON OLABİLİR



Son 3 haftaya girilirken heyecanın yoğun şekilde yaşandığı Süper Lig'de sezonun düğümü bu hafta çözülebilir.



Siyah-beyazlılar derbide Galatasaray'ı yener, ikinci sıradaki Fenerbahçe de MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse Beşiktaş, Türk Telekom Arena'dan şampiyon ayrılacak.



Fenerbahçe'nin başkentte yenilmesi halinde Beşiktaş'ın derbiden alacağı 1 puan da siyah-beyazlı ekibi sezonun şampiyonu yapacak.