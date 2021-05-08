Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? (Şampiyonluk yolunda derbi günü)

Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında bugün lider Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Gözler bugün Türk Telekom Stadyumu'nda olacak. Lider Beşiktaş, bitime 3 hafta kala 6 puan gerisindeki Galatasaray'a 20.30'da konuk olacak. Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Ntvspor 08.05.2021 - 12:40

Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? (Şampiyonluk yolunda derbi günü)

Galatasaray, lider Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Sarı Kırmızılılar, derbiyi kazanıp; rakibinin umutlarını son haftalara bırakmak; Siyah Beyazlılar ise kazanarak şampiyonluk ihtimalini gerçeğe dönüştürmek istiyor. 

Galatasaray-Beşiktaş ne zaman,saat kaçta?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'dan ekranlara gelecek. 

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer, Taylan, Kerem Aktürkoğlu, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Babel, Halil

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu,, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Gökhan Töre

BEŞİKTAŞ DERBİDE ŞAMPİYON OLABİLİR 

Son 3 haftaya girilirken heyecanın yoğun şekilde yaşandığı Süper Lig'de sezonun düğümü bu hafta çözülebilir.

Siyah-beyazlılar derbide Galatasaray'ı yener, ikinci sıradaki Fenerbahçe de MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse Beşiktaş, Türk Telekom Arena'dan şampiyon ayrılacak.

Fenerbahçe'nin başkentte yenilmesi halinde Beşiktaş'ın derbiden alacağı 1 puan da siyah-beyazlı ekibi sezonun şampiyonu yapacak.

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