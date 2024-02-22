Gamze bebeğe ne oldu, bulundu mu? 2 yaşındaki bebeğin kaybında yasak aşk iddiaları

Mecit Yıldırım'ın kızı yayına bağlanarak, Gamze Gündoğdu'nun kaybından Gülbane'yi sorumlu tuttu.



Küçük olduğu zamanlarda her şeyi hatırladığını söyleyen Mecit Yıldırım'ın kızı, "Ömer Bey ile babam tartıştı ama babam böyle bir şey yapmadı. Bu olayı Gülbane Hanım yaptı bence. İntikam almak için böyle bir şey yaptı. Olaydan sonra daire aldı" dedi.



19 yıl önce kayıp Gamze Gündoğdu ile başka bir çocuğunda kaçırıldığını söylenirken daha sonra diğer çocuğun bulunduğu söylendi.



Hakkındaki iddiaları reddeden Mecit Yıldırım, Gamze'nin kaybında Gülbane başta olmak üzere annesini ve babasını suçladı.



Şüphelerin odağındaki kişiler Mecit Yıldırım ve Gülbane canlı yayındaki yüz yüze gelerek karşılıklı suçlamalarda bulundular.