Gamze Sakallıoğlu'nun ölümü: Anne ve baba tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gamze Sakallıoğlu'nun (17) yatağında ölü bulunmasıyla ilgili olarak elde edilen yeni deliller sonucu aralarında annesi, babası, ağabeyi ve ablasının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Genç kızın anne ve babası, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.



Bodrum'un Mazı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu, geçen 24 Ocak günü saat 07.30 sıralarında yatağında hareketsiz şekilde bulundu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Gamze'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen genç kızın boynunda izler olduğu tespit edildi. Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gamze'nin cenazesi iki gün sonra Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) görevleri tarafından evde yapılan inceleme sonucu genç kızın hayatını kaybetmesi, kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçti.



BOYUN KEMİĞİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ



Gamze Sakallıoğlu'nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu (53) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sakallıoğlu çifti, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 4 ay cezaevinde tutuklu kalan Sakallıoğlu çifti, adli kontrol şartı ile tahliye edildi.



GİZLİ TANIK İTİRAFI HAREKETE GEÇİRDİ



Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli bir tanığın itirafı üzerine olayla ilgili yeniden çalışma başlattı. Yeni elde edilen deliller sonucu Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında bir kez daha gözaltı kararı çıkarıldı.



Polis ekipleri, Sakallıoğlu çiftini gözaltına almak için İstanbul'da katıldıkları televizyon programının stüdyosuna geldi.



Yayın sona erdikten sonra gözaltına alınarak Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, daha sonra Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.



9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Jandarma ekipleri, yeni deliller ışığında Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun yanı sıra Gamze'nin amcası E.S. (55), kuzeni G.S. (32), ağabeyi M.S. (37), yengesi N.S. (31), erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen R.K'yi (33) Bodrum'da, ablası F.K. (27) ile eniştesi D.K.'yı (30) da Milas'ta gözaltına aldı.



ANNE VE BABA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu Bodrum'a getirildi. Bodrum Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen anne ve baba daha sonra Mumcular Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu çifti, çıkarıldıkları hakimlikçe 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanırken, abla F.K. ve R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Adliye çıkışında gazetecilerin sorularına öfkeyle cevap veren baba Sakallıoğlu gazetecilere beddua ederken, anne Sakallıoğlu ise "Kızımı öldürmedim" diyerek tepki gösterdi.