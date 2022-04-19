Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı

Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği iddia edilen gazeteci İbrahim Haskoloğlu, İstanbul'da gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.04.2022 - 12:18

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı

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İçişleri Bakanlığı; Twitter adresi üzerinden Cumhurbaşkanı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı 'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında şikayette bulundu.

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına aldı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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