Gaziantep'te Türk semenderi görüldü

Gaziantep'te nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüldü. Koruma altında bulunan semender en son Tunceli'de görülmüştü.

İHA - ntv.com.tr 22.06.2020 - 15:58

Gaziantep'te Türk semenderi görüldü

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Benekli Anadolu semenderi, Tunceli'de görüntülendi

Benekli Anadolu semenderi, Tunceli'de görüntülendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zararlı canlıları yiyerek beslenen semender görüntülendi. 

İlçeye bağlı Tahta köprü barajında çevresinde doğadaki zararlı canlıları yiyerek beslenen Türk semenderi görüldü. Barajın yükseltme inşaatı müteahhidi Şehmuz Cengiz, personelin uyuduğu koğuşta temizlik yapıldığı sırada semenderi gördüklerini söyledi.

Merakla hayvanı incelediklerini de anlatan Cengiz, “Semenderi, dere kenarındaki nemli alanda gördüm. Ne olduğunu anlamadım, ilk kez gördüğüm için de görüntüledim. Daha sonra internetten yaptığım araştırmada canlının nesli tükenmekte olan sarı benekli semender olduğunu anladım" dedi.

Çekilen görüntülerin ardından hayvanı yine doğal yaşamına geri bıraktıklarını kaydeden Cengiz, "Görüntüledikten sonra semenderi doğal yaşam alanına bırakarak alanı terk ettim” diye konuştu.

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