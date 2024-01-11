Gazze'den 85 hasta ve yaralı daha Türkiye'ye getirildi

İsrail saldırısı altındaki Gazze'den hasta ve yaralıların Türkiye'ye tahliyesi sürüyor. 7'inci tahliye kapsamında 85 hasta ve yaralı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçaklarla Türkiye'ye getirildi.
Gazzeli hastalar ve refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan ikinci uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'na indi.
Gazze'den 7. tahliye operasyonu kapsamında, MSB Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı A400M tipi uçakla getirilen 56 hastanın sağlık durumları, yolculuk boyunca 10 kişilik UMKE ekibince takip edildi.
Hastalar, havaalanında bekletilen ambulanslarla Etlik ve Bilkent şehir hastaneleri ile Ankara ve Yenimahalle eğitim araştırma hastanelerine sevk edildi.
"SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKEN GAZZE İÇİN GAYRETİMİZ DEVAM EDECEK"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen 7. tahliyeyle Gazzeli 85 hasta ve yaralı ile 106 refakatçinin Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.
Hastaların tedavisinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılacağını belirten Koca, paylaşımında, "Bu insani sorumluluğu milletimiz adına yerine getireceğiz. Bu mübarek gecede hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Sağlık sistemi çöken Gazze için gayretimiz devam edecek." ifadelerine yer verdi.
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