Gece kulübü yangınında ölen Barış, Batman'da, Ahmet, Şırnak'ta toprağa verildi

"ARKADAŞLARI 2- 3 GÜN DAHA ÇALIŞ DEMİŞ"



Güngör’ün olay olmadan Batman’a temelli dönüş yapacağını söyleyen ve cenaze için İstanbul’da gelen kuzeni Adil Güngör, "Barış 3- 4 ay önce askerden geldi. Askerden sonra bizim yanımıza İstanbul'a geldi. Bizde kalıyordu ve 3- 4 ay orada çalıştı. Çalıştıktan sonra bir daha Batman'a döndü. Batman'dan tekrar İstanbul'a gelip, bir daha dönmemek üzere İstanbul'a eşyalarını almaya geldi. Barış bana ‘Ben artık burada ailemden daha fazla ayrı durmak istemiyorum, çünkü ailemi çok özlüyorum. 3 gün içerisinde geri döneceğim’ dedi. Aslında hemen dönmek istedi. Oradaki arkadaşları ‘birkaç gün çalış öyle dön’ diye söylemiş kendisine. O da 2- 3 gün daha orada kalmak istedi" diye konuştu.



"MELEK GİBİ BİR İNSANDI"



Kuzeninin öldüğünü Adli Tıp Kurumu’nda öğrendiğini belirten Güngör, "Babasına çok bağlıydı. O sebepten dolayı temelli dönmek istiyordu. Fakat 3 gün içerisinde kendisi değil de cenazesi bize geldi. Gündüz saat 12'lere kadar da bizdeydi. Evden çıktı, gitti. Saat 1 gibi de bu olay olmuş. Orada bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Barış melek gibi bir insandı. Ben olayı duyunca inanamadım, şok oldum. Tam iftara giderken ağabeyim aradı, Barış'a ulaşılamıyor diye. O anda hemen olay yerine gitmek istedim fakat olay yerinden cenazeler morga kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumu’na gittiğimde zaten ekranda Barış Güngör'ün ismi geçiyordu. ‘Otopsi yapılıyor’ diye. O şekilde tamamen bizim de bilgimiz oldu" dedi.



"SÜRECİN TAKİBİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"



Olayın takipçisi olacaklarını ifade eden Güngör, kuzeninin cenazesini kendisinin yıkadığını belirterek, şöyle dedi:



"Olayın ne şekilde olduğunun ne şekilde ihmalkarlık olduğunu öğrenmeden o işin peşini bırakmayacağız. Biz bu sürecin takibini bırakmayacağız. Orada 29 can gitti. Nasıl hiçbir tanesi kurtulmadı? Apaçık ortada bir soru işareti var. Ne şekilde? Yani bir tane de mi çıkamadı? Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Eksi 2’nci kata ulaşmak için de epey bir koridoru dolaşarak oraya iniliyormuş. Orası yerin altında yapılmış bir şey sitenin altına. Hem deprem güvenliği hem de güvenli olmayan bir site. Hem de yerin altında yapılmış bir mekan olarak biliyorum. Oraya girip çıkmak zaten zordu yani. Tek çıkıştı. Herhangi bir farklı çıkışı yoktu. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Gerçekten hala inanamıyoruz olup bitenlere. Ne oldu Barış'ımıza? Daha çocuk 21 yaşında. Duruşuna, efendiliğine, çalışkanlığına yani her yönüyle barış bizim gerçekten de gurur duyacağımız bir çocuktu. Cenazesini kendim yıkadım. Kıyamadım bakmaya."

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