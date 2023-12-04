Gemlik’te art arda iki deprem | Küçükçekmece ve Esenler’de iki binada inceleme

Gemlik Körfezi bugün 3 dakika arayla meydana gelen 2 depremle sarsıldı.
Saat 10.42’de 5,1 büyüklüğündeki ilk depremin ardından saat 10.45’te 4,5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.
Depremler İstanbul’da da hissedildi.
İKİ BİNADA İNCELEME YAPILDI
Megakentte, sarsıntı nedeniyle Küçükçekmece ve Esenler ilçelerindeki iki binada çatlaklar oluştuğu yönünde ihbar yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, binalara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.
Her iki binada da ekipler tarafından inceleme yapıldı.
Esenler’deki binanın taşıyıcı sistemi ile kolon ve kirişlerinde herhangi bir hasar olmadığının anlaşılması üzerine ekipler binadan ayrıldı.
Küçükçekmece’de bulunan binada ise bir dairede sadece alçıpanların düştüğü belirlendi.