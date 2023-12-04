Gemlik’te art arda iki deprem | Küçükçekmece ve Esenler’de iki binada inceleme

Gemlik Körfezi’nde meydana gelen 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından İstanbul’da iki binada inceleme yapıldı. Esenler’de yer alan binanın taşıyıcı sistemleri, kiriş ve kolonlarında herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi, Küçükçekmece’de bulunan binada ise bir dairede sadece alçıpanların düştüğü belirlendi.

Gemlik’te art arda iki deprem | Küçükçekmece ve Esenler’de iki binada inceleme
Gemlik’te 3 dakika arayla 2 deprem | Gemlik’teki deprem İstanbul’u tetikler mi?

Gemlik’te 3 dakika arayla 2 deprem | Gemlik’teki deprem İstanbul’u tetikler mi?

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Gemlik Körfezi bugün 3 dakika arayla meydana gelen 2 depremle sarsıldı.

Saat 10.42’de 5,1 büyüklüğündeki ilk depremin ardından saat 10.45’te 4,5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

Depremler ’da da hissedildi.

Gemlik’te art arda iki deprem | Küçükçekmece ve Esenler’de iki binada inceleme - 1 İstanbul Küçükçekmece'deki binada ekipler inceleme yaptı

İKİ BİNADA İNCELEME YAPILDI

Megakentte, sarsıntı nedeniyle Küçükçekmece ve Esenler ilçelerindeki iki binada çatlaklar oluştuğu yönünde ihbar yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, binalara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

Gemlik’te art arda iki deprem | Küçükçekmece ve Esenler’de iki binada inceleme - 2 Esenler ilçesinde deprem sonrası çatlak oluşan bina

Her iki binada da ekipler tarafından inceleme yapıldı.

Esenler’deki binanın taşıyıcı sistemi ile kolon ve kirişlerinde herhangi bir hasar olmadığının anlaşılması üzerine ekipler binadan ayrıldı.

Küçükçekmece’de bulunan binada ise bir dairede sadece alçıpanların düştüğü belirlendi.

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