Gemlik’te art arda iki deprem | Küçükçekmece ve Esenler’de iki binada inceleme

Her iki binada da ekipler tarafından inceleme yapıldı.



Esenler’deki binanın taşıyıcı sistemi ile kolon ve kirişlerinde herhangi bir hasar olmadığının anlaşılması üzerine ekipler binadan ayrıldı.

Küçükçekmece’de bulunan binada ise bir dairede sadece alçıpanların düştüğü belirlendi.