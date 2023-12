Gemlik’teki depremin ardından Bursa için uyarı: “Deprem her türlü işareti veriyor, daha neyi bekliyoruz?”

BAŞVURAN 300, TESTİ TAMAMLAYAN SIFIR



Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Uludağ Üniversitesi’ne karot testi için 300 başvuru yapıldığını, ancak bunların hiçbirinin tamamlanmadığını belirten Doğangün, “Halkımızın bilinçlenmesi lazım.” dedi.



“Devletin bütün Türkiye’yi yeniden yapma veya inceleme gibi bir kaynağı yok. Burada halkımızın da birazcık artık bilinçlenmesi gerekiyor. Yoksa sonu çok acı oluyor. Çok acı çekiyoruz ülke olarak ve bazı şeylerin de telafisi mümkün değil. Orada can kaybı olduktan sonra, o parayı konuşmanın bir anlamı yok.” ifadelerini kullanan Doğangün, “Deprem daha ne söylesin bize?Ben geliyorum, her an gelebilirim, her türlü işareti veriyor ve biz de daha neyi bekliyoruz yani?” diye sordu.

