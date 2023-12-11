Gemlik’teki depremin ardından Bursa için uyarı: “Deprem her türlü işareti veriyor, daha neyi bekliyoruz?”

Gemlik Körfezi’nde 4 Aralık günü meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, “Oturduğum bina depreme dayanıklı mı?” sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.
Sarsıntı, İstanbul gibi deprem tehdidi altında olan Bursa’da da paniğe neden olurken, kentteki yapı stoku bir kez daha tartışma konusu oldu.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından kentte başlatılan çalışmalarda çok sayıda yapıda kolon kesildiğinin tespit edildiğini söyledi.
Yer bilimcilerin, deprem için en riskli bölgenin Marmara Bölgesi olduğunu söylediğine dikkat çeken ancak İstanbul gibi Bursa’da da binaların tamamını tarayan envanter çalışması olmadığını söyleyen Prof. Dr. Doğangün, kentteki yapıların yüzde 50’sinin kaçak olduğunu belirtti.
BAŞVURAN 300, TESTİ TAMAMLAYAN SIFIR
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Uludağ Üniversitesi’ne karot testi için 300 başvuru yapıldığını, ancak bunların hiçbirinin tamamlanmadığını belirten Doğangün, “Halkımızın bilinçlenmesi lazım.” dedi.
“Devletin bütün Türkiye’yi yeniden yapma veya inceleme gibi bir kaynağı yok. Burada halkımızın da birazcık artık bilinçlenmesi gerekiyor. Yoksa sonu çok acı oluyor. Çok acı çekiyoruz ülke olarak ve bazı şeylerin de telafisi mümkün değil. Orada can kaybı olduktan sonra, o parayı konuşmanın bir anlamı yok.” ifadelerini kullanan Doğangün, “Deprem daha ne söylesin bize?Ben geliyorum, her an gelebilirim, her türlü işareti veriyor ve biz de daha neyi bekliyoruz yani?” diye sordu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Bursa Gemlik
- Bursa
- Deprem