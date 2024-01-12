GSB duyurdu: Doğu Ekspresi Bileti Çekiliş Sonuçları Açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'nin en popüler turistik rotalarından biri olan Doğu Ekspresi için öğrencilere ücretsiz bilet çekilişi düzenledi. Çekiliş sonuçları Bakanlık resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Yapılan açıklamada; "Doğu Ekspresi Bileti Çekiliş Sonuçları Açıklandı!" denildi.

GSB duyurdu: Doğu Ekspresi Bileti Çekiliş Sonuçları Açıklandı

" Bileti Çekiliş Sonuçları" Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Instagram ve "X" hesabından açıklandı. Çekiliş sonucunda 50 öğrenci, Doğu Ekspresi'nin 1 gece 2 gün süren Erzurum-Kars güzergahını ücretsiz olarak gerçekleştirme şansı kazandı. 

GSB duyurdu: Doğu Ekspresi Bileti Çekiliş Sonuçları Açıklandı - 1

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, çekiliş müjdesini; "Anadolu’nun kalbinden geçen Doğu Ekspresi ile Sarıkamış’a doğru yol almak isteyen sevgili gençlere bir hediyemiz var...

#BuTopraktaİzinVar etiketine yaşadığı şehri yazan 50 kişiyi Doğu Ekspresi ile tarihin nabzının attığı topraklara götürüyoruz." sözleriyle duyurmuştu. 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...