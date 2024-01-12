GSB duyurdu: Doğu Ekspresi Bileti Çekiliş Sonuçları Açıklandı

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, çekiliş müjdesini; "Anadolu’nun kalbinden geçen Doğu Ekspresi ile Sarıkamış’a doğru yol almak isteyen sevgili gençlere bir hediyemiz var...



#BuTopraktaİzinVar etiketine yaşadığı şehri yazan 50 kişiyi Doğu Ekspresi ile tarihin nabzının attığı topraklara götürüyoruz." sözleriyle duyurmuştu.