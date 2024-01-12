GSB duyurdu: Doğu Ekspresi Bileti Çekiliş Sonuçları Açıklandı

"Doğu Ekspresi Bileti Çekiliş Sonuçları" Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Instagram ve "X" hesabından açıklandı. Çekiliş sonucunda 50 öğrenci, Doğu Ekspresi'nin 1 gece 2 gün süren Erzurum-Kars güzergahını ücretsiz olarak gerçekleştirme şansı kazandı.
T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, çekiliş müjdesini; "Anadolu’nun kalbinden geçen Doğu Ekspresi ile Sarıkamış’a doğru yol almak isteyen sevgili gençlere bir hediyemiz var...
#BuTopraktaİzinVar etiketine yaşadığı şehri yazan 50 kişiyi Doğu Ekspresi ile tarihin nabzının attığı topraklara götürüyoruz." sözleriyle duyurmuştu.
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